اجتماع يضم “الحويطات” ورئيس هيئة الاركان خلال 48 ساعة

الاصلاح نيوز-

اتفق النائب محمد العمامرة الحويطات مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على عقد اجتماع بين ممثلين من قبيلة الحويطات مع رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات خلال 48 ساعة لبحث قضية الجندي معارك ابو تايه.

وجاء الاتفاق خلال لقاء خاص عقده الملقي مع النائب العمامرة بخصوص قضية ابو تايه وما تلاها من احداث عقب صدور الحكم عليه.

وكانت عشائر الحويطات حاولت الاعتصام امام السفارة الامريكية في عمان قبل ان يتمكن رجال الامن من اقناعهم بالتراجع عن الاعتصام.

وشهد اليومان الاخيران تصعيدا من قبل عشائر الحويطات، اذ قاموا بإغلاق بعض الطرق الرئيسية في الحسينية بالمركبات والاطارات المشتعلة.