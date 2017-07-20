تحذيرات من مانجا “اسرائيلية” في الاسواق

الاصلاح نيوز-

حذرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية المواطنين من شراء المانجا (الإسرائيلية) المنتشرة في الاسواق.

ودعا رئيس اللجنة م.ياسر ابوسنينة المواطنين إلى التحقق من مصدر الفاكهة وخاصة المانجا الموجودة في الأسواق، وأن يبقوا على العهد في مقاطعة بضائع الاحتلال الاسرائيلي.

واعرب ابوسنينة، عن اسف اللجنة لتصرفات اصحاب ‘النفوس الضعيفة’ الذين يتعاملون مع الاحتلال ولا يأبهون لكل ما يقوم به من اعتداءات للمقدسات ويصرون على ان يكون واجهة لهذا العدو المتغطرس ضاربين بعرض الحائط الحالة الشعبية التي ترفض مثل هذه الاعمال.

واكد ان لجنة مقاومة التطبيع ستستمر في رصد كل حالات التطبيع والتحذير منها.