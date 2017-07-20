هبوط اضطراري لطائرة  الملكية في اسطنبول

الاصلاح نيوز-

أدى سوء الاحوال الجوية فوق مدينة باتومي الجورجية وهبوب عاصفة قوية فوق البحر الاسود الى تحويل مسار طائرة الاجنحة الملكية المتجهة الى جورجيا مساء اليوم لتهبط في مطار اسطنبول بشكل اضطراري.

وفي اتصال هاتفي مع مدير عَام شركة سيناميس للسياحة والسفر و الوكيل الرسمي لـ شركة جويس باتومي go georgia بخصوص رحلة الْيَوْمَ الى مدينة بتومي حيث تم الاتفاق مع شركة الأجنحة الملكية وحفاظاً على سلامة المسافرين إلغاء هبوط الطائرة في مطار باتومي والتوجه الى مطار اسطنبول من اجل التزود بالوقود والاطمئنان على سلامة وصحة المسافرين ، والعودة الى مطار الملكة علياء على ان تقوم الشركة بتسيير الرحلة اليومً الخميس بإذن الله.

وقد تم التأكيد على إلغاء الهبوط حفاظا على سلامة المسافرين بناء على قرار قائد الطائرة والذي اقر بصعوبة الهبوط بسبب الأحوال الجوية السائدة

واكدت مدير عام شركة سيناميس للسياحة والسفر ريم هاكوز انها تلقت خبر عدم قدرة الطائرة التي تقل مجموعة سياحية اردنية في رحلة سياحية لباتومي الجورجية على الهبوط في مطار باتومي بسبب سوء الاحوال الجوية في المنطقة .

وأنه تم السماح للطائرة بالهبوط في المطار، وتم توفير الرعاية للمسافرين على الطائرة وتزويدهم بوجبات طعام وكل ما يتطلبه هذا الوضع الاستثنائي لحين إقلاعها مرة أخرى نحو مطار الملكة علياء الدولي .