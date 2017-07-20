بأمر الملك سلمان .. القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز وحبسه فورا

الاصلاح نيوز-

قبضت شرطة الرياض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وجاء ذلك بعد ان أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بالقبض الفوري على الأمير، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع المشينة وما فيها من تجاوزات وانتهاكات؛ تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم بحسب ما ذكرت صحيفة سبق الإلكترونية السعودية.

وشدَّد الأمر الملكي على عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي؛ لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، والتزامًا أصيلاً به، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.

واشارت ‘سبق’ أن الأمر الملكي شدَّد على رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة، وتطبيق الشرع بحقهم.

يشار الى ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، تناقلوا مقاطع فيديو للأمير وهو يعتدي على بعض الأشخاص، وكذلك مقاطع وهو يسب المواطنين بألفاظ نابية.