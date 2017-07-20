توجه لترخيص ممارسة المهن بالمنازل بجميع البلديات

الاصلاح نيوز-

كشف مدير دائرة المهن والاعلانات في أمانة عمان المهندس علي الحديدي عن توجه لتعميم “تعليمات ترخيص ممارسة المهن داخل المنازل” على جميع محافظات المملكة.

وقال ان هناك مسودة تعليمات ستطبق في محافظات المملكة من خلال وزارة الشؤون البلدية كتلك التي بدأ تفعيلها من قبل أمانة عمان مؤخرا.

وبين الحديدي أن الأمانة كانت قد أصدرت عام 2012 “تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنازل” ثمّ قامت مؤخرا بتعديل هذه التعليمات لتشمل 59 مهنة، مؤكدا أنّ الهدف من هذه التعليمات هو تنظيم عمل بعض المهن وتمكين العاملين بصفة غير رسمية من العمل بصفة قانونية، ولتمكين المبتدئين بالأعمال من البدء بمشاريعهم بكلف وأعباء مالية أقل.

وقسمت التعليمات المهن التي يتوجب الحصول على تصاريح بشأنها الى 4 مجموعات، الأولى تضم المهن الفكرية وتشمل: الخدمات الاستشارية ادارية وتسويقية وغذائية، وخدمات التصاميم الجرافيكي والداخلي والتحرير والتخطيط الاستراتيجي والترجمة وتصميم الحدائق والمجوهرات والأزياء، وتصميمات متحركة ثلاثية الابعاد والوسائط المتعددة، وسكرتارية وطباعة وعلاقات عامة (كتابة أخبار صحافية)، وتصميم مواد تسويقية واستشارات وموارد بشرية ورسم معماري، ومحاسبة باستثناء التدقيق على الحسابات واستشارات اقتصادية وضريبية ودراسات الجدوى الاقتصادية ودراسة السوق وأعمال محاسبية، وتكنلوجيا المعلومات (تطوير تصميم برامج وتصميم مواقع الكترونية وبيع وتسويق من خلال الانترنت ودراسات واستشارات).

كما تشمل الاستشارات بكافة أنواعها، وادارة برامج علمية وفكرية وأعمال طباعة، وتدقيق حسابات وتصميم رسومات وتصميم مواد دعائية ودراسات علوم انسانية ودراسات الجينات الوراثية (بحوث)، والبيع والتسويق عبر الانترنت (ما عدا المهن المحظور بيعها وتسويقها عبر الانترنت).

اما المجموعة الثانية فهي تشمل الحياكة والتطريز واعمال الخزف واغراض الزينة وتصنيع الشموع والصابون وأشغال يدوية جلدية ورسم.

أما المجموعة الثالثة فهي تصنيع الأغذية كالمربيات والمخبوزات المنزلية، والكبيس بانواعه، إضافة لتحضير الخضار والاعشاب والبقوليات.

وتشمل المجموعة الرابعة خدمات المنازل بالمهن، (وهي تتطلب أن يذهب صاحب المهنة الى منزل الزبون) وتشمل تصليح كهرباء لمنازل وصيانة منزلية وخدمات تمريض ومواسرجي وخدمات تنظيف المنازل وخدمات منزلية.

وتلزم تعليمات أمانة عمان في هذا المجال المواطنين عند طلب الترخيص بألا تزيد المساحة المستغلة من المنزل لأغراض العمل على 15 % من مساحته الاجمالية، وبما لا يزيد على 25 متراً مربعا أيهما أقل، وعدم إحداث أي تغيير في شكل البناء الخارجي، أو على طبيعة المنزل بحيث يغير من طبيعة الاستخدام، ومنعت بيع أو عرض منتجات في المنزل أو استخدام لافتة إعلانية.

كما نصت المادة 4 من هذه التعليمات على أن استخدام معدات أوعملية تصنيع أو تقدم خدمة من شأنها إحداث ضجيج أو اهتزاز أو وهج أو دخان أو غبار أو رائحة أو تأثير كهربائي أو مغناطيسي، وأن لا يكون لها تأثير سلبي على الجوار.

كما اشترطت أن لا تستخدم أو تنتج مواد خطرة مثل المواد القابلة للاشتعال والمواد المتفجرة والمواد السريعة الاشتعال والمواد المشعة والسامة، وأن لا يكون لها تأثير سلبي على الصحة والسلامة العامة كتلك التي تتعلق بانتاج وتصنيع أو تحضير او معالجة أو تعبئة وتغليف أو تجهيز أو نقل أو حيازة أو توزيع أو عرض أو بيع أو تقديم المواد الدوائية أو المستلزمات الطبية.

وكان من بين شروطها أيضا أن لا تستخدم أو تنتج أو تطلب استخدام معدات او عملية تصنيع من شأنها استهلاك الخدمات أو البنية التحيتة للمنطقة السكنية بما في ذلك المياه والكهرباء والصرف الصحي بشكل يتجاوز الحدود المألوفة للاستهلاك في المناطق السكنية.

وكانت موافقة مالك العقار في حال كان مستأجرا، والتوقيع على تعهد بالسماح لموظفي الأمانة بعملية التفتيش عند منح الرخصة او التجديد والتحقق من شكوى ضمن الإجراءات المتبعة في الأمانة من بين الشروط كذلك.

“الغد”