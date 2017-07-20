رفع الحجب عن موقع “نمضي دوت نت”

الاصلاح نيوز-

رفعت هيئة الإعلام الحجب عن موقع “نمضي نت” المتخصص في العرائض الإلكترونية.

ووجه مديرها محمد قطيشات كتاباً إلى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، طالبه بالإيعاز لشركات الاتصال المزودة لخدمات الإنترنت بإعادة تشغيل الموقع. وحسب معلومات برنامج “عين” لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام في الأردن التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين، فقد صدر هذا القرار بعدما تبين أنه “صدر بشكل خاطئ”.

وكانت إدارة “نمضي نت” قالت، في بيان سابق، إن “الموقع معني بتشجيع التواصل المباشر بين أفراد المجتمع وصانعي القرار، وتسهيل إيصال مطالب الناس إلى الحكومة والسلطات التنفيذية”، مؤكدة أن “غايات الموقع لا تندرج تحت تعريف المواقع الإخبارية”.

وعبر “حماية الصحفيين” عن تقديره لقرار التراجع عن الحجب، داعيًا الحكومة ومجلس النواب إلى الشروع بإجراء تعديلات على كل القوانين المقيدة لحرية التعبير والإعلام.