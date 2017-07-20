اجواء حارة حتى السبت

الاصلاح نيوز-

تكون الأجواء اليوم حارة نسبياً في العاصمة عمان والمرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم عالية الارتفاع، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر على فترات.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غدا وتكون الأجواء حارة نسبياً في عمان والمرتفعات الجبلية، وحارة في البادية والسهول الشرقية وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم السبت حارة نسبياً في عمان والمرتفعات الجبلية، وحارة في البادية والسهول الشرقية وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية اليوم ما بين 34 الى 22 درجة مئوية والمناطق الجنوبية 32 الى 20 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.

— (بترا)