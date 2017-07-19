ارتفاع إنفاق الأردنيين على السفر

الاصلاح نيوز –

صعد إنفاق الأردنيين على السفر، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 7.4% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016.وقال البنك المركزي الأردني، الأربعاء 19 تموز 2017، في بيان، إن إنفاق الأردنيين على السفر بلغ 396 مليون دينار (520.2 مليون دولار)، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.وعلى أساس سنوي، تراجع إنفاق الأردنيين على السفر، في أيار الماضي، بنسبة 4.8% إلى 70.9 مليون دينار (100 مليون دولار).

وبدأت الحكومة الأردنية اعتباراً من نهاية العام الماضي، استيفاء ضريبة نسبتها 16% على سفر السياح الأردنيين للخارج، كانت مستحقة سابقاً، بحسب وزارة السياحة والآثار.

وارتفع إنفاق الأردنيين على السفر العام الماضي بنسبة 10%، إلى 892.9 مليون دينار (1.2 مليار دولار).ويدفع المسافر الأردني المغادر أيضاً، ضريبة تقدر بحوالي 40 ديناراً (56.3 دولار) تحت مسمى “ضريبة مبيعات خاصة على تذاكر السفر بالجو”.

إلا أن هذه الضريبة تتم محاصصتها بين الحكومة وشركة مجموعة المطار الدولي في مطار الملكة علياء الدولي، حسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.