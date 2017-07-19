تنسيق أردني عراقي لفتح طريبيل

الاصلاح نيوز-

بحث رئيسا أركان الجيشين الأردني والعراقي،الأربعاء، آلية افتتاح منفذ طريبيل الحدودي بين البلدين وتسيير شؤون التجارة الدولية المتوقفة منذ 2014.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأردنية الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، نحن على استعداد تام لتقديم المعلومات الاستخباراتية للجانب العراقي لتأمين الطريق الدولي الذي يربط العراق بالأردن.

وأضاف اننا واثقون بعزم وقدرة القوات العراقية على تحرير الأراضي العراقية وطرد عناصر داعش الإرهابية، موضحاً انه تم تحقيق الكثير من التقدم لفتح وتأمين الطريق والحدود بين البلدين الشقيقين، مبدياً استعداد القوات المسلحة الأردنية بدعم وإسناد القوات العراقية سواء الجهد الاستخباراتي والمراقبة الجوية أو من خلال عمليات الأخلاء.

من جانبه، أكد الغانمي انه تم إعداد جدول لافتتاح منفذ طريبيل الحدودي، مثمناً الدور الكبير الذي لعبه الأردن في الحرب على الإرهاب وخصوصاً داعش وإسناد القوات العراقية في مسك الشريط الحدودي بين البلدين، مبينا أن العراق يمتلك علاقات متينة مع اشقائه في الأردن لا سيما في المجال العسكري.ولفت إلى وجود مساع لفتح مركز مشترك بين البلدين وتأمين الحدود والطريق الرابط بينهما.