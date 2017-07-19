3029 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الاصلاح نيوز-

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم 3029 طنا منها 2203 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو 100-250 فلسا، بصل ناشف ،100 – 250 ، البطاطا 200 – 400 ، بطيخ 100-300 فلس ، البندورة 20 -150 فلسا و الجزر400 -500 فلس ، والخيار200-800 فلس ، الزهرة 200-700، فاصوليا 500 – 1 دينار ، والكوسا بين 200- 700 ، شمام 100- 250 ، الليمون 500 – 800 موز بلدي 250 – 700 فلس.