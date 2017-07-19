رئاسة البلديات تشهد تنافسا أكبر من المجالس المحلية

الاصلاح نيوز-

سجل برنامج مراقبة الانتخابات (راصد) بعد انقضاء ما يقارب الأسبوعين على بدء فترة الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات مجموعة من التجاوزات قام بها بعض أنصار المترشحين تتعلق بالدعاية وتعليق اليافطات .

وقال (راصد) في تقرير اصدره اليوم أن بعض الدعايات الانتخابية خصوصاً في عمان واربد والزرقاء، وضعت في أماكن أثارت شكوى المواطنين وسائقي السيارات خصوصاً تلك التي تم تعليقها على الإشارات الضوئية أو أعمدة الكهرباء على ارتفاع منخفض أو التقاطعات والدواوير المرورية.

واشار التقرير الى ان أن الهيئة أزالت مجموعة من اللوحات المخالفة داعية الى التعامل مع جميع المخالفات الخاصة بأماكن تواجد الدعاية الانتخابية.

وفيما يتعلق بالحراك الانتخابي ذكر التقرير انه تم افتتاح مجموعة من المقرات الانتخابية للمترشحين مقدرا نسبة المترشحين الذين افتتحوا مقارهم الانتخابية ب 9% من اجمالي المترشحين وأن أغلب المقرات التي تم افتتاحها هي مقرات خاصة لمترشحي رئاسة البلدية.

وبين انه تم تنفيذ العديد من الاجتماعات العشائرية والمناطقية بهدف انسحاب بعض المرشحين لبعضهم البعض، كما شهدت بعض المناطق انسحابات غير رسمية أي بمعنى تم الاتفاق على الانسحاب بين المترشحين دون تقديم طلبات انسحاب رسمية للهيئة المستقلة للانتخاب.

واشار التقرير الى ان الحراك الانتخابي الخاص بموقع رئاسة البلدية يشهد تنافسية عالية أكبر من التنافسية التي تشهدها عضوية المجالس المحلية ومجالس المحافظات.

وقال ان الحراك الانتخابي على وسائل التواصل الاجتماعي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً يوماً بعد يوم، حيث أن معظم المترشحين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للترويج عن أنفسهم وعن برامجهم في حال وجودها.

واضاف انه تم توثيق مجموعة من الدعايات الانتخابية التي يستخدمها المترشحون من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة عبر شركات الهواتف النقالة الخاصة.

واشار التقرير الى ان البرامج الانتخابية بدت ضئيلة جداً مقارنة بالانتخابات النيابية لعام 2016 إذ لم يعمل معظم المترشحين على توزيع برامجهم على القواعد الانتخابية بما فيهم الذين افتتحوا مقارهم الانتخابية.

وقال التقرير ان معظم المترشحين يقومون بنشر حملتهم الانتخابية عبر الإعلام وذلك من خلال المواقع الاخبارية الإلكترونية والمحطات الفضائية الخاصة والجرائد الدعائية وبخاصة للمترشحين في محافظتي العاصمة واربد.

وسجل (راصد) أكثر 190 حالة اعتداء على يافطات ومنشورات مترشحين من قبل أنصار مترشحين آخرين فيما استقبل مجموعة من الشكاوى من قبل المترشحين حول الحوادث التي تؤثر على دعايتهم الانتخابية.