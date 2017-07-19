الصحة تحقق بفيديو “الطفل في ثلاجة الطعام”

الاصلاح نيوز-

بدأت وزارة الصحة التحقيق في مقطع فيديو يظهر احدى المستشفيات الخاصة في محافظة الزرقاء تحتفظ بجثة طفل حديث الولادة داخل ثلاجة طعام بدلا من ثلاجة الوفيات.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي ان الوزارة باشرت بالتحقيقات منذ انتشار الفيديو، مستهجنا قيام مستشفى بمثل هذا الفعل مشيرا الى انه لا يمكن استخدام ثلاجات الطعام لمثل هذا الغرض، بسبب اختلاف المواصفات والمعايير.

وأكد الازرعي، ان وزير الصحة الدكتور محمود الشياب يتابع التحقيق في القضية اولا بأول، مشيرا الى انه كلف مديرية صحة الزرقاء بالتأكد من الحادثة.

واضاف ان الوزير مباشرة وجه دعوة للجنة المستشفيات الخاصة لعقد اجتماع للوقوف على ملابسات القضية، وتقديم تقرير مفصل للوزارة ليتخذ بناء عليه الاجراء المناسب.