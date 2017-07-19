سحب قرعة “الليغا” الإسبانية يوم الجمعة

الاصلاح نيوز-

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه سيتم سحب قرعة مسابقتي دوري الدرجة الأولى والثانية المحلي لكرة القدم يوم الجمعة المقبل.

وكتب الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن القرعة ستجرى الساعة 12.30 بالتوقيت المحلي (14.30 بتوقيت جرينتش).

وكان من المنتظر أن تجرى القرعة غدا الخميس، لكن اعتقال رئيس الاتحاد، أنخل ماريا فيار، ونجله وآخرين يوم أمس لاتهامهم بالفساد، أدى لحدوث بعض التغييرات.

ولايزال فيار محتجزا لدى الحرس المدني في مدريد حيث تواصل السلطات القضائية التحقيقات بشأن التهم التي تلاحقه، من بينها الاختلاس وتزوير المستندات وجميعها بشأن تنظيم مباريات دولية ودية، بعد أن قامت أمس بعملية تفتيش بمقر المنظمة التي يرأسها. – (إفي)