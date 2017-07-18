محمد منير: المصريين شايلين حمل كبير

الاصلاح نيوز-

قال الفنان المصري المعروف محمد منير إن الشعب المصري “شايل حمل كبير” في إشارة الى المعاناة التي يعيشها الناس، فيما جاءت هذه الكلمات خلال فعاليات مهرجان الأفق الدولي بميونخ في ألمانيا.

وأحيا منير حفلاً ضخماً في المهرجان الألماني بمدينة كوبلنز، بمشاركة المطرب على الهلباوي، وفريق كايرو ستيبس والفريق العالمى كوادرو نويفو، وغنى خلال الحفل أغنية مدد يا رسول الله و«أنا منك اتعلمت»، وغيرها من الأغانى بحضورعدد كبير من الجالية العربية والمصرية.

ونفى منير أن يكون تواجده في ألمانيا للاطمئنان على صحته والجراحة التي أجراها بـ”ركبته” مؤخراً، بحسب ما نقلت عنه “المصري اليوم”.

وتساءل: من أين تأتي الصحافة بتلك الأخبار المغلوطة؟”، وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة.

وتابع: “من المفترض أن أغادر ألمانيا، خلال أيام، متوجهاً إلى لبنان، ومنها إلى القاهرة استعداداً لحفلى المقرر له يوم 11 أغسطس المقبل ببورتو مارينا، وللأسف اعتذرت لإدارة مهرجان وهران بالجزائر عن عدم حضوري للتكريم بالدورة القادمة، وسوف أحيى حفلا في تونس، كذلك ضمن مهرجان مدينة الحمامات يوم 18 أغسطس″.

وأوضح منير: الجريمة التي وقعت في الغردقة مؤخرا بقتل سائحتين من الألمان كان لها تأثير قوى في الشارع الألمانى، وأعربوا لى عن استيائهم من هذا الأمر.