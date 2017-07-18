تطبيق “ايزي”: نشغّل 10 آلاف سيارة تاكسي

الاصلاح نيوز-

أكد مدير المكتب الأردني لشركة “ايزي”، المعروفة مسبقاً بإسم “ايزي تاكسي”، عبد الله عايش، أن تعليمات أسس وشروط ترخيص خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، التي أصدرتها الهيئة مؤخرا، “مُنصفة” و تُرضي جميع الأطراف، معترضا على موضوع الكفالات البنكية التي حددتها الشروط بالنسبة للسائق.

وأشار عايش خلال لقائه جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج”، أن تطبيق “ايزي” يشغّل نحو 10 الاف سيارة تاكسي “اصفر”، إضافة إلى عدد من السيارات الخاصة في خدمة منفصلة تسمّى “ايزي جو”.

وأشار إلى أن “ايزي” يعمل لديه يوميا نحو 3 الاف مركبة، ونحو 5 الاف مركبة أسبوعيا و8 الاف مركبة شهريا، مبينا أن خدمات “ايزي” متوفّرة في عمّان وبعض المناطق في اربد، لتخدم رحلات 100 الف مستخدم شهريّاً.

وبخصوص التوسع لتطبيق ايزي في المحافظات، قال عايش أن سائقي التاكسي الذين يعملون مع التطبيق يواجهون مشاكل إصدار التصاريح للتنقل بين المحافظات، مشددا على أن التصريح يعتبر عائقا إذ أن السائق لا يستطيع إصدار التصريح ألا من خلال مكتب تاكسي.

وحول إجراءات الشركة في حال الشكوى على سائقين “ايزي”، أوضح عايش أن الشركة تقوم بحجب خدمة “التطبيق” عن السائق بعد تنبييه عدة مرات وحسب نوع الشكوى، مشيرا إلى أن الشركة حجبت الخدمة على نحو 20 بالمئة من السائقين المسجلين على التطبيق خلال 3 سنوات.

وحول الشكاوى التي يتلقاها التطبيق، قال إن الشركة تتعامل مع نحو 50 شكوى يوميا، بعد أن وفّرت الشركة وظائف خدمة العملاء لما يقارب 200 أردني منذ انطلاقها لمتابعة الشكاوى داخل المملكة.

(بترا)