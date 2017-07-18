واشنطن تسلم القوات المسلحة 25 عربة لـ”تعزيز أمن الحدود”

الاصلاح نيوز-

أعلنت السفارة الأميركية في عمان عن استلام القوات المسلحة الأردنية لـ 25 عربة تكتيكية متوسطة (LMTVs) من الولايات المتحدة يقدر ثمنها بـ190 الف دولار اميركي.

وأفادت السفارة في منشور لها عبر موقع “فيسبوك” إن العربات ستعزز من “الاستجابة السريعة لقوات حرس الحدود للتهديدات”، كما انها “تستخدم لنقل القوات في مختلف الاحوال الجوية والتضاريس المختلفة”.

وتابعت أن العربات تستخدم كمنصة سلاح اثناء القتال، مشيرة إلى انها تعد من المقتنيات “ذات الأهمية لحرس الحدود”.

وختمت السفارة منشورها بالقول إن “الولايات المتحدة تفتخر بشراكتها مع القوات المسلحة الاردنية”.

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