120 مليون دينار كلفة مشاريع مائية في الشمال

الاصلاح نيوز-

قال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري انه تم استكمال وانجاز عدد من المشاريع المائية بكلفة تجاوزت حوالي 120 مليون دينار كمنح ومساعدات من الجهات الدولية والصديقة المانحة مؤكدا انها تأتي ضمن جهود وزاره المياه والري / سلطه المياه المستمرة في احداث نقلة نوعية و تحسين خدمات المياه والصرف الصحي المقدمه للمواطنين في مناطق الشمال وتطوير الخدمات التي تقدمها شركه مياه اليرموك للمواطنين في محافظات الشمال الاربعة ( اربد ، المفرق، جرش ، عجلون) استجابة للظروف الطارئه التي شهدتها مناطق الشمال خاصة بسبب نزوح اعداد كبيره من اللاجئيين السوريين.

وبين الوزير ان الوزارة تعمل جاهدة لتجاوز الاثار الناجمة عن الاكتظاظ الذي تشهده محافظات الشمال والوسط بالأخص والتزايد الهائل في الطلب على المياه يوما بعد يوم مبينا ان هذه المشاريه جاءت ضمن خطة الوزارة لصيف 2017 بهدف تحسين التزويد المائي لمحافظات الشمال والبادية الشمالية والشرقية من خلال خمسة محاور رئيسية تتمثل في حفر واعادة تأهيل آبار متعددة في مناطق مختلفة من محافظات الشمال وتنفيذ منظومة خطوط ناقلة للمياه بين المحافظات الاربعة وداخلها وتطوير مصادر مياه جديدة واعادة تأهيل وتوسعة محطات ضخ ومعالجة وتحلية مياه وكذلك اعادة تأهيل وتوسعة شبكات وبناء خزانات رئيسية في عدة مواقع . وبين ان المحور الاول شمل حفر ابار جديدة واعادة تأهيل عدد كبير من الابار بطاقة حوالي 1700 م3 / ساعة بكلفة مالية وصلت الى حوالي 4,5 مليون دينار اردني ممولة من اليونسيف وميرسي كورب وبنك الاعمار الالماني KFW ومن موازنة شركة مياه اليرموك.

في حين تم استكمال العمل في (13) منظومة خطوط ناقلة للمياه بين وداخل المحافظات بكلفة حوالي 107 مليون دينار اردني منها خط ناقل ابو علندا – خو 900 ملم لنقل (3500 م3/ ساعة) بكلفة 31,5 مليون دينار ممول من الوكالة الفرنسية وخو الزعتري 700 ملم لنقل (2200م3/ ساعة) بكلفة 9,5 مليون دينار ممول من بنك الاعمار الالماني KFW وناقل ابار العاقب الزعتري 600 ملم لنقل (1500 م3/ ساعة) مع خزان سعة 4 الاف م3 بكلفة 8 مليون دينار ممولة من بنك KFW وناقل حوفا بيت راس 600 ملم وخزان بيت راس سعة 2000م3 لتعزيز وضع مياه حوارة ومدينة اربد والصريح وبيت راس بكلفة 17,5 مليون دينار ممول من وكالة جايا اليابانية وناقل ام اللولو جرش 400-200 ملم بكلفة 17 مليون دينار ممول من الصندوق السعودي للتنمية وبنك KFW وناقل حوفا عجلون 800-400 ملم بكلفة 20 مليون دينار ممول من الصندوق السعودي وبنك KFW وناقل ام اللولو بريقا الحرش الباسلية 200 ملم بكلفة نصف مليون دينار ممول من منظمة ميرسي كورب الامريكية وخطوط قرية الزعتري / المفرق 200-125 ملم بكلفة 136 الف دينار من ميرسي كورب وخطوط ناقلة ثغرة الجب / المفرق 125 ملم بكلفة 70 الف دينار من الصندوق السعودي وخطوط ناقلة الهاشمي الغربي / المفرق 125 ملم بكلفة 60 الف دينار ممولة من الصندوق السعودي وتأهيل خطوط ناقلة روضة الاميرة بسمة/ البادية الشمالية بكلفة مليون دينار ممولة من الصليب الاحمر وتأهيل خطوط ناقلة الجبية / البادية الشمالية 100 ملم بكلفة 150 الف دينار من الصليب الاحمر وكذلك خطوط ناقلة السعيدية / البادية الشمالية 150 ملم بكلفة 220 الف دينار ايضا ممولة من بعثة الصليب الاحمر .

واوضح وزير المياه والري ان تنفيذ هذه المشاريع الهامة ادى الى تطوير وتحسين التزويد في جميع مناطق محافظات اربد والمفرق وعجلون وجرش وجميع المناطق التابعة لها وتقليل نسبة الفاقد وبالتالي توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب مضيفا ان الوزارة تستكمل حاليا مشروعها الريادي لمعالجة وجر مياه سد كفرنجة لتزويد لواء كفرنجة بمياه اضافية للشرب قبل نهاية تموز الحالي . وحول مشروع جر مياه كفرنجة بين الناصر ان الوزارة سارعت لتنفيذ هذا المشروع الحيوي لتأمين مناطق كفرنجة بكميات مياه اضافية قبل نهاية الصيف الحالي بطاقة حوالي 140م3/ ساعة وفي فترة قياسية وتشمل محطة معالجة بقدرة 210 م3/ ساعة وخطوط رئيسية بطول 9,7 كم وكذلك مضخات سطحية عدد 6 بقدرات عالية حيث بلغت الكلفة للمشروع حوالي 1,8 مليون دينار ممولة من منظمة اليونسيف ومنظمة ميرسي كورب وسلطة المياه .

وفيما يتعلق بتأهيل وتوسعة محطات ضخ المياه ومعالجتها وتحليتها اوضح وزير المياه والري انه تم استكمالها بكلفة حوالي 2,850 مليون دينار وتشمل تأهيل نظام مضخات وادي العرب بكلفة 1,5 مليون دينار بموجب قرض فرنسي وتأهيل وتوسعة محطة تحلية الرويشد بتمويل اليونسيف بقيمة 100 الف دينار وتأهيل محطة تحلية مشتل فيصل/ جرش بكلفة 50 الف ممولة من اليونسيف وتأهيل وتوسعة محطة الرمثا/ الحدود بكلفة 250 الف دينار ممولة من الصليب الاحمر وتأهيل محطة ضخ بشرى / اربد بكلفة 450 الف دينار ممولة من الصليب الاحمر وتاهيل محطة ضخ فوعرا / اربد بكلفة 400 الف دينار ممولة من الصليب الاحمر .

اما اعادة تأهيل وتوسعة الشبكات وبناء خزانات جديدة شملت شبكة مياه حريما / اربد وشبكة حي الملاحم / منشية بني حسن/ المفرق وشبكة مياه منشية الغياث/ البادية الشمالية وكذلك شبكات احياء الحسين والكويتية وام نوارة/ المفرق وشبكة الخمس والمداحل في بيت راس حيث تم تأمين التمويل وسيصار لطرح العطاء والتنفيذ قريبا وشبكات الحيانات وام السرب والمشة والزبيدية وشبكة منشية السلطة وشبكة راجب وحلاوة والصفا / عجلون وشبكة حي اسد بن الفرات وشبكة دوقرة الحي الجنوبي وشبكة المزار الشمالي اضافة الى شبكات قرى سمر وخرج وفوعرا بتمويل من اليونسيف والوكالة الالمانية GIZ والوكالة السويسرية SDC والصندوق السعودي للتنمية .

واضاف ان الوزارة ستواصل العمل مع كافة الجهات المانحة الدولية لجلب المزيد من المشاريع التي سيكون لها كل الأثر في تحسين واقع الحياة المعيشية لمواطننا الاردني مشيدا بدعم الاصدقاء والاشقاء والدول المانحة مبينا ان كل هذه المشاريع اسهمت بشكل واضح في تخفيف وطأة ازمة اللجوء السوري وتبعاتها .