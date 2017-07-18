6 ملايين دينار حجم تداول البورصة اليومي

الاصلاح نيوز-

اغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، على تداول 5ر5 مليون سهم موزعة على 2951 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 6 ملايين دينار.

وانخفض مؤشر البورصة الى حدود النقطة 2161 ليسجل انخفاضا بنسبة 22ر0 بالمئة مقارنة مع اغلاق الجلسة الماضية.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها، والبالغ عددها 115 شركة مع إغلاقاتها السابقة، تبين ان 30 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 39 شركة، وأستقرت اسعار اسهم 46 شركة اخرى.

وكانت التجمعات لخدمات التغذية والاسكان، الاردنية لصناعة الأنابيب، عمون الدولية للاستثمارات المتعددة، عمد للاستثمار والتنمية العقارية، والأردن ديكابولس للأملاك اكثر الشركات ارتفاعا، فيما كانت الموارد للتنمية والاستثمار، تهامة للاستثمارات المالية، الصناعات البتروكيماوية الوسيطة، السلام الدولية للنقل والتجارة، وسُرى للتنمية والاستثمار اكثر الشركات انخفاضا.