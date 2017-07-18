نشرة استرشادية جديدة لأسعار الحديد

الاصلاح نيوز-

أصدرت غرفة صناعة الأردن بالاتفاق مع مصانع الحديد الاردنية اليوم الثلاثاء نشرة استرشادية جديدة لأسعار بيع مادة حديد التسليح المصنعة محليا سارية لمدة اسبوع واحد.

ووفقا للنشرة التي تصدر اسبوعيا، يتراوح سعر بيع طن الحديد شد (40) ارض المصنع تحميل ظهر السيارة بين 388 و397 دينارا من دون ضريبة المبيعات.

وبحسب النشرة يتراوح سعر بيع الطن الواحد شد (40) مع ضريبة المبيعات بين 450 و460 دينارا للطن الواحد.

وأظهرت النشرة إن سعر بيع طن الحديد شد (60) ارض المصنع تحميل ظهر السيارة يتراوح بين 405 و422 دينارا للطن الواحد من دون ضريبة المبيعات، فيما يتراوح سعره مع ضريبة المبيعات بين 470 و490 دينارا للطن الواحد.