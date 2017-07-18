نجم برشلونة يرفض أن يكون “ورقة مقايضة” في صفقة فيراتي

الاصلاح نيوز-

ذكرت تقارير صحفية، أنَّ أحد أبرز نجوم برشلونة رفض أن يتم طرح اسمه في “صفقة تبادلية” لدفع باريس سان جيرمان، لترك ماركو فيراتي يرحل إلى صفوف النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إنَّ وسائل إعلام إيطالية، أشارت إلى أنَّ “برشلونة تقدم بعرض قيمته 65 مليون يورو، إضافة لراكيتيتش، 29 عامًا، للحصول على فيراتي”.

لكنَّ الصحيفة الإسبانية، أشارت إلى أنَّ راكيتيتش لاعب إشبيلية، وشالكه السابق، لا يُفكِّر في الرحيل عن الفريق الذي انضم لصفوفه في 2014.

كان راكيتيتش جدَّد في منتصف مارس/آذار الماضي، عقده مع الفريق الكتالوني عامين إضافيين حتى يونيو/حزيران 2021، ورفع قيمة الشرط الجزائي من 100 مليون إلى 125 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أنَّ “راكيتيتش لا يريد حتى الاستماع لذلك المقترح الذي يجعله (ورقة مقايضة)، لكن النادي على أية حال لم يتقدم بأي اقتراح للاعب الوسط”.

كان راكيتيتش، الذي بدأ مسيرته الاحترافية في بازل، انضم لصفوف برشلونة في 2014، وخاض مئة مباراة مع الفريق الكتالوني، سجَّل خلالها 20 هدفًا.

كما فاز مع برشلونة بـ10 ألقاب، بينها دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة، والدوري الإسباني مرتين.