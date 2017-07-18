إصدار الجدول الزمني لمباريات منتخب الوطني بتصفيات آسيا للناشئين

الاصلاح نيوز-

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول مباريات المجموعة الأولى لتصفيات كأس اسيا التي ستقام في السعودية خلال الفترة من 16 – 24 / سبتمبر ايلول المقبل.

وحسب الجدول المعلن، يفتتح المنتخب الأردني مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس اسيا 2018 بلقاء المنتخب السعودية يوم 16 أيلول المقبل على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وفي اللقاء الثاني، يواجه الأردن منتخب سيريلانكا يوم 18 أيلول ، ثم يلتقي نظيره الاوزبكي يوم 22 من ذات الشهر.

ويختتم الأردن مشواره بلقاء نظيره البحريني يوم24 أيلول/ سبتمبر المقبل على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وتحدث المدير الفني للمنتخب عبد الله القططي للموقع الرسمي للإتحاد الأردني اليوم الثلاثاء وقال :” ندرك تماما ان المجموعة ليست بالسهلة بالنظر للمنتخبات التي سنواجهها، حيث تضم أحد أبرز منتخبات التصنيف الآسيوي الأول أوزبكستان والسعودية الى جانب البحرين وسيريلانكا”.

وأضاف :”سنلاقي البلد المستضيف السعودية في المباراة الافتتاحية، ومن هنا يبدأ التحدي الأبرز لنا، ونعي تماما ان الأجواء الحارة ستؤثر سلبا على أداء لاعبينا وما يترتب على ذلك من تغيرات فسيولوجية بحاجة لتكيف عالي لتجاوزها”.

بدوره كشف اداري المنتخب خالد نمر، ان المنتخب سيلتقي نظيره العراقي وديا يوم الجمعة المقبل ملعب خريبة السوق، على ان يتجدد اللقاء يوم 23 تموز المقبل على ستاد الملك عبدالله الثاني.

ويضم الكادر الفني رفقة القططي المدرب بدران الشقران، ومدرب الحراس كامل جعارة، واداري الفريق خالد نمر، والمعالج علي جرادات، والمنسق الاعلامي احمد الزاغة، ومسؤول اللوازم موسى ابو رزق.

وتضم تشكيلة المنتخب 26 لاعبا: خضر نصار، أسامة الكواملة، يامن المحمود ، محمد هشام، عبادة الرزي، مجد الزايد، فايز لطفي، عثمان البشابشة، خليل أبو طير، محمد بشار، عادل المصري، محمد الحياري.

ومحمد جمال، ثائر الديرباني، أحمد العقرباوي، قدري الشطي، رزق بني هاني، مهند سمرين، عامر أبو جاموس، راشد الحناحنة، ريان عدنان، شريف البابلي، فيصل هداية، احمد الزغول، محمد العوادي، خالد البرغوثي

ويشارك في التصفيات 45 منتخباً، تم تقسيمها على منطقتين جغرافيتين: غرب آسيا (الغرب والوسط والجنوب) وتضم 23 منتخباً، وشرق آسيا (الشرق وآسيان) وتضم 22 منتخباً، وبحيث جرى تقسيم الفرق في كل منطقة على 5 مجموعات.