اتلاف مخدرات ضبطت في 97 قضية

الاصلاح نيوز-

أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الامن العام كميات من المواد المخدرة تم ضبطها في 97 قضية اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، وذلك ضمن استراتيجية مديرية الأمن العام في تنفيذ أحكام القانون والقضاء.

وأشرف على عملية الإتلاف لجنة خاصة برئاسة مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد فواز المعايطة ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ومدير إدارة مكافحة المخدرات ومدعي عام محكمة أمن الدولة.

وقال العميد المعايطة إن استراتيجية مديرية الامن العام الامنية في مكافحة المخدرات ترتكز على ثلاثة محاور إجرائية عملياتية ووقائية وعلاجية، واسهمت الجهود المبذولة في تلك المحاور في ضبط تلك الكميات الكبيرة من المواد المخدرة والتي تم اتلافها اليوم ودفع الضرر عن المجتمع وافراده والوقوف سدا منيعا ضد تهريب تلك المواد الى دول الجوار والإقليم.

واضاف المعايطة إن عملية إتلاف هذه الكميات من المواد المخدرة والتي تم ضبطها مؤخرا تأتي استكمالاً لما تقوم به الإدارة وبمختلف أقسامها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة وعلى جميع المنافذ والمعابر الحدودية، مثمنا الجهد المبذول من قبل العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في مواصلة الليل بالنهار لتأدية واجبهم المقدس بكل حرفية واقتدار .

وبين مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد انور الطراونة إن كميات المخدرات المتلفة تم ضبطها في قضايا مختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب وتورط فيها 183 شخصا مبينا ان هذه المواد المخدرة تشمل 667 كغم من مادة الحشيش و61 كغم من مادة الهيروين و38 كغم من مادة الكوكائين المخدر و117 كغم من مادة الماريجوانا و44 كغم من مادة الحشيش الصناعي و11.918 كيس من مادة الحشيش الصناعي (الجوكر) و13.628.103 حبة كبتاجون و20.478.302 حبة من الحبوب المخدرة.

وأشار الى أن عملية إتلاف المواد المخدرة تتم في أفران المصنع التي تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية بحيث تعمل درجات الحرارة العالية جدا على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة، كما أن المصنع مزود بفلاتر عالية الحساسية تمنع خروج أي نواتج قد تلوث البيئة المحيطة أو تضر بالعاملين في المصنع أو رجال الامن العام المتواجدين في المكان.

-(بترا)