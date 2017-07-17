فيفي عبده توجه النصيحة لطلبة الثانوية.. ماذا قالت؟

الاصلاح نيوز-

وجهت الراقصة المصرية فيفي عبده رسالة لطلاب الثانوية العامة، والذين ظهرت نتائجهم الأربعاء 12 تموز/ يوليو.

ونصحت فيفي طلاب الثانوية العامة بأن يعتبروها مرحلة في الحياة وليس نهاية الحياة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على “فيسبوك”: “اخباركم إيه يا بتوع الثانوية العامة يا رب بالتوفيق يا رب وبلاش ضغط دي مرحلة في الحياة مش نهاية الحياة”.

يذكر أن فيفي عبده، كانت قد تعرضت لهجوم كبير من جمهورها مؤخرا بعد تعليقها على قرار ارتفاع أسعار البنزين والذي أشعل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: ما قلنالك كل حاجة غليت وأنا اشتغل في البنزين علشان تسألني عليه عايز تروح مشوار ادفع.