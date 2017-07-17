ماجد الكدواني: فلم الشيخ جاكسون يتضمن رسالة مهمة

الاصلاح نيوز-

قال الفنان ماجد الكدواني إنه انتهى من تصوير فيلم “الشيخ جاكسون”، مشيرا إلى أنه سيطرح في موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل، بحسب ما نقلت عنه جريدة “المصري اليوم”.

وأضاف الكدواني: “الفيلم به رسالة مهمة جدا فهو يناقش فكرة الكبت والتطرف، حيث أقوم بدور أب قاس جدا، يسبب الكبت لابنه والذي يقوم بدوره الفنان أحمد الفيشاوي”.

وتابع: “العمل مقسوم إلى نصفين، ما قبل 15 سنة وما بعد 15 سنة، واستغرقنا وقتا طويلا في تحضيره، لأننى أقوم بدور مالك جيم، وكنت أتدرب كثيرًا لتكوين بنيان قوي وجسم ضخم، بينما دور الابن مقسوم لـ 3 مراحل يبدأها أحمد مالك ثم أحمد الفيشاوي”.