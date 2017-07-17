حفل نسائي بلا تصوير للمطربة بوسي في مصر

الاصلاح نيوز-

أحيت المطربة بوسي الجمعة حفلا على أحد الشواطئ بمارينا، وقدمت عددا كبيرا من أغنياتها التي أشعلت بها الحفل، وتم منع التصوير داخل الشاطئ وأثناء الحفل، حيث تم التصوير من الخارج فقط لعدم رغبة الحضور فى التصوير، وحفاظا على خصوصيته، خاصة أن الشاطئ خصص للنساء فقط من رواد مارينا.

ويأتي إحياء بوسي لحفل بشاطئ مخصص للسيدات، بعدما استقبل نفس الشاطئ مؤخرا حفلا للراقصة صافينار، وحفلا آخر للراقصة دينا ولاقت فيه انتقادات بسبب بدل الرقص العارية التى ارتدتها، خلال تقديم فقرتها، فى فيديو ظهرت فيه خلال الحفل، وهو ما بررته وقتها أنها قدمت الحفل وسط السيدات وعلى شاطئ مخصص للنساء، وبعد ذلك تم منع التصوير على الشاطئ فى الحفلات التالية.

من ناحية أخرى، أكدت “بوسي” سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول مشاركتها فى مسلسل “الحساب يجمع″ كممثلة أمام الفنانة القديرة يسرا، إلى جانب غنائها التتر، وأشارت إلى أن خطوتها التمثيلية المقبلة لم تحدد بعد، لأنها مشغولة خلال موسم الصيف بإحياء عدد من الحفلات الغنائية، حيث تركز في الغناء هذه الفترة بعد أن انشغلت بتصوير المسلسل حتى الأيام الأخيرة من رمضان.