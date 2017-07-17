عازر:البورصة ستوقف الشركات المتخلفة عن تزويدها ببيانتها المالية

الاصلاح نيوز –

قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر أن البورصة ما تزال تنتظر تزويدها بالبيانات المالية نصف السنوية من جميع الشركات المدرجة في البورصة والمراجعة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 30/6/2017.

وأكد عازر في بيان صحفي اليوم الاحد أن بورصة عمان ستقوم بإيقاف أسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المرحلية للربع الثاني المراجعة من قبل مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر تموز الى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة وذلك استناداً لأحكام المادة (13/ب/11) من تعليمات ادراج الأوراق المالية لعام 2016, وذلك بهدف حماية المتعاملين والمستثمرين بسوق الأوراق المالية الأردني.

واشار الى ان البورصة ستقوم بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام بيانات الربع الثاني المراجعة بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة, كما أن الشركات التي لن تلتزم بالموعد المقرر ستعرض نفسها للعقوبات المنصوص عليها بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة التزاماً منها بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان التي تلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات نصف سنوية مراجعة من مدققي الحسابات وذلك خلال شهر من انتهاء النصف المعني كحد أقصى, تعزيزاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين من الحصول على نتائج أعمال الشركات بشكل مستمر.

وتقوم البورصة بتعميم هذه البيانات على شركات الوساطة العاملة في البورصة وعلى موقـع البورصة على شبكة الإنترنت www.Exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات نصف سنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.(بترا)