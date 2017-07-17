هلسة: طرح عطاءات الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء قريبا

الاصلاح نيوز-

كشف وزير الاشغال العامة والإسكان سامي هلسه عن قرب طرح عطاءات مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء للمباشرة بالمشروع .

جاء ذلك خلال إجتماع تنسيقي عقد في أمانة عمان أمس وضم بالاضافة لهلسة وزير النقل جميل مجاهد ورئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربه، وبحث عددا من المواضيع المتعلقة بمشروعي الباص سريع التردد داخل مدينة عمان وبين مدينتي عمان والزرقاء.

وتناول الإجتماع طرح عطاءات تنفيذ مشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء، بما يوائم مراحل العمل ويحقق التوافق الزمني لمراحل العمل في مشروع الباص سريع التردد ليعطي المشروعان نتائج شمولية ومتكاملة.

وبين الشواربة أن الأمانة بصدد المباشرة بإنشاء تقاطع الصحافة ضمن المشروع فيما يتوقع أن يتم طرح عطاءات تقاطع المدينة الرياضية ومحطة صويلح منتصف الشهر المقبل، مؤكدا أن برامج العمل تسير وفق ماهو مخطط لإنجاز المشروع في منتصف عام 2019.

ولفت مجاهد إلى أهمية أن يعمل مجمع المحطة على خدمة المشروعين واستيعاب أعداد الركاب بمايحقق الفائدة التكاملية للمشروعين .

وقال مدير مدينة عمان عمر اللوزي، ان العمل يجري على إنجاز أعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد بالتزامن مع التشغيل لضمان عدم التأخير في إطلاق الخدمة.

وتطرق الاجتماع إلى تصميم محطة مجمع المحطة لنقل الركاب، ووصلة طارق مع مشروع الباص بين عمان والزرقاء بما فيها نفق طارق والروضة ونزول عين غزال.-(بترا)