الخصاونة: ضبط 25 حالة تلاعب بـ‘‘شاصي‘‘ مركبات خلال 6 أشهر

الاصلاح نيوز-

أكد مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس هاشم الخصاونة، أن التشدد في اجراءات الفحص الفني للمركبات، يأتي في نطاق الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين.

وأكد في هذا السياق، أن المركبة التي تجتاز الفحص، هي التي ترخص بغض النظر عن تاريخ صنعها.

ولفت إلى أن هناك مركبة ودراجة يجتازان الفحص سنويا من بين مليون و540 الف مركبة مسجلة وعاملة، رغم أنهما صنعتا بداية القرن الماضي، وما تزالان تحتفظان بألقهما، فموديل الدراجة يعود لعام 1909 والمركبة الصغيرة لعام 1916. وفيما يتعلق برخص القيادة بين الخصاونة، ان عدد الصادر منها حتى نهاية الشهر الماضي، بلغ مليونين و472 الفا و286، بينما ضبطت ادارة الترخيص العام الماضي 50 حالة تلاعب بأرقام الشاصي.

كما لفت الى ضبط 25 حالة تلاعب بالشاصي في النصف الاول للعام الحالي، بعضها اودع بقضايا جمركية، فيما الاخرى كانت لسيارات مسروقة أعيدت لأصحابها.

وأوضح، ان مجموع معاملات المركبات المنجزة في النصف الاول العام الحالي، بلغ مليونا و912 ألفا و676، ومجموع معاملات السواقين المنجزة 471667، أي بمعدل يومي زاد على 16 الفا.

وتوزع المنجز على النحو التالي: تسجيل مركبة لأول مرة: 44302 بمعدل 299 يوميا. تجديد رخصة مركبة: 569691 بمعدل 3849 يوميا. بدل تالف: 2740 بمعدل 19، بدل فاقد 6690، بمعدل 45، الفحص الفني 818073 بمعدل 5528 يوميا، والعقود العدلية: 226098 بمعدل 1528.

كما لفت الخصاونة إلى إصدار 60331 رخص سوق لأول مرة، أي بمعدل 408 يوميا، و12484 بدل تالف بمعدل 84 يوميا، و9147 بدل فاقد بمعدل 62، و75564 تجديد بمعدل 511، و102305 متقدمين للفحص النظري، و59336 من الناجحين في الفحص النظري بمعدل 691 معاملة يوميا، و133292 متقدما للفحص العملي، و58951 ناجحا بالعملي بمعدل 398، و245082 معاملة متفرقة بالمركبات، و78544 في مجال السواقين بمعدل انجاز يومي بلغ 2187 معاملة. وكشف الخصاونة عن اتفاق مع الاتحاد الاردني لشركات التأمين لتوفير موقع لمكتب التأمين الالزامي الموحد في حرم ادارة الترخيص للتسهيل على المواطنين، متوقعا انجاز الموقع خلال شهرين.

وقال إن “الادارة تسعى لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وادخالها في انظمتها، لتقليل مدة انجاز المعاملات، وتقديم الخدمات للمواطنين على نحو افضل”.

ولفت الخصاونة الى البدء بمشروع تطوير البوابة الالكترونية للادارة عام 2010، واطلاق الموقع الالكتروني العام 2012، وتطوير 10 خدمات الكترونية اضافية العام الماضي. وبلغ عدد المسجلين في البوابة الالكترونية 9275، والتعديل على المعلومات الشخصية 698، والشكاوى والاقتراحات 216، وتجديد رخصة مركبة 3، ومركبة بدل تالف 1، ورخصة سوق بدل تالف27، واصدار التصريح 1، ولوحة مركبة بدل تالف 5، وتقارير إحصائية 79، واصدار التصريح 7، والرخصة 5 وتجديد الاحتفاظ برقم 11.

وأضاف الخصاونة ان الربط الالكتروني بين الإدارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخصوص خدمة معلومة ملكية مركبة قبل شرائها، جاءت لتمكين المواطن من الاستعلام عن معلومات مركبته، مشيرا أن إطلاقها، سسكون قريبا، وتهدف لحماية المشتري.

وأفاد أن خدمة تجديد رخصة مركبة معفاة من الفحص الفني الكترونياً للاردنيين، ووقف استقبالها ورقيا، يتوقع اطلاقها بداية العام المقبل كخدمة الكترونية. وأكد الخصاونة ان كوادر الترخيص، تمكنت من خفض متوسط الوقت المحدد لإنجاز المعاملات بوقت قياسي بين 9 الى 15 دقيقة.

-(بترا )