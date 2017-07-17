‘‘بنشوف‘‘ تطبيق يتيح الإبلاغ عن المشكلات الخدمية في البلديات

الاصلاح نيوز-

تطلق الهيئة المستقلة للانتخاب في الأسابيع المقبلة تطبيقا خدميا جديدا للهواتف الذكية يحمل اسم “بنشوف” يهدف إلى مساعدة المواطنين على الابلاغ عن المشكلات الخدمية على مستوى البلديات والمحافظات.

وتتيح واجهة التطبيق الجديد لأي مواطن ميزة تحديد المشكلة وطبيعتها وتصويرها وتحديد مكانها على خريطة المملكة، في أي وقت.

ويأتي اطلاق هذا التطبيق تزامنا مع اجراء انتخابات رؤساء واعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في المملكة والذي حدد في 15 آب (أغسطس) المقبل.

رئيس قسم الإعلام الرقمي في الهيئة كمال خوري أكد أنّ التطبيق سيتيح للمواطن تصوير المشكلة وتحديد الموقع الجغرافي لها باستخدام تقنية “الجي بي اس” على خريطة “الجوجل”.

وأضاف خوري أنّ “التطبيق سيتيح تحديد نوع المشكلة ( طرق وأرصفة، كهرباء، ماء، صرف صحي، وغيرها) كما سيتيح خاصية التأكيد على المشكلات التي ابلغ عنها المستخدمون الآخرون”.

ووفقا لخوري فإنّ الهدف من هذا التطبيق هو الربط ما بين المواطن والمسؤول وزيادة الرقابة والشفافية لمتابعة حل المشكلات.

وسيكون التطبيق خاضع للرقابة والمتابعة من قبل الهيئة حيث أنّ الهيئة ستتأكد من وجود مشكلة فعلا في المكان المحدد، وستتابع فيما بعد في حال تم حلها مع الجهة المعنية لازالة الاشارة والصورة في المكان الذي حدد سابقا.

وسيعمل التطبيق وفق خوري على أنظمة التشغيل (ios) لهواتف الآيفون و(android) للهواتف الأخرى.

ويشار هنا إلى أنّ الهواتف الذكية متوافرة في أكثر من 70 % من بيوت الأردنيين وأن هنالك حوالي 8.7 مليون مستخدم إنترنت في المملكة معظمهم يستخدم الإنترنت المتنقل عريض النطاق الداعم للهواتف الذكية.

واصبحت تطبيقات الهواتف الذكية بمختلف انواعها واشكالها وسيلة فعالة للتواصل بين الناس أو للتواصل بين الشركات والمؤسسات وعملاءها، أو الجهات الحكومية مع المواطنين وذلك مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية التي تتيح استخدام هذه التطبيقات.