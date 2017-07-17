استمرار الأجواء الحارة بأغلب مناطق المملكة

الاصلانيوز-

تبقى الأجواء حارة نسبياً إلى حارة عموماً نهار اليوم، بينما تكون شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة والصحراوية.

وأوضح موقع طقس العرب، ان الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر والمساء في مناطق السهول الشرقية والبادية، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تكون الاجواء معتدلة بشكل عام ليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتوسطة والعالية في جنوب وجنوب شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 36 إلى 27، غرب عمان: من 34 إلى 27، إربد: من 37 إلى 24، جرش: من 38 إلى 26، السلط: من 34 إلى 25، عجلون: من 34 إلى 23، الزرقاء: من 38 إلى 27، المفرق: من 38 إلى 21، مأدبا: من 36 إلى 20، الكرك: من 35 إلى 22، الطفيلة: من 35 إلى 24، معان: من 35 إلى 22، العقبة: من 42 إلى 31 والبحر الميت: من 40 إلى 35.

وتوقع “طقس العرب”، أن تميل درجات الحرارة نهار غد للإنخفاض قليلاً مع بقائها حارة نسبياً إلى حارة عموماً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تنشط مع ساعات العصر والمساء في مناطق السهول الشرقية والبادية، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.