6 ميداليات حصيلة مشاركة منتخب الكراتيه بالبطولة الآسيوية

الاصلاح نيوز-

أنهت منتخباتنا الوطنية للكراتيه مشاركتها اليوم الأحد في بطولة آسيا للفئات العمرية كافة والتي اختتمت في العاصمة الكازاخية أستانا بمشاركة حوالي 700 لاعب ولاعبةً من 27 دولة.

وأقيمت في اليوم الختامي للبطولة ، منافسات الفرق ، حيث بدأ منتخبنا الوطني مشواره بالفوز على المنتخب التايلاندي بنتيجة 3-1 قبل أن يتخطى نظيره السريلانكي في الدور ثمن النهائي.

وواصل منتخب ‘الرجال’ انتصاراته ، بعد أن نجح في الفوز على منتخب الصين تايبيه بنتيجة 3-0 ، قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام نظيره السعودي بنتيجة 3-1.

وفي نزال الميدالية البرونزية ، خسر منتخبنا الوطني ، أمام نظيره الياباني بنتيجة 3-0.

وضمن منافسات فرق السيدات ، خرج منتخبنا من الدور ربع النهائي ، في أعقاب خسارته أمام منتخب الصين تايبيه بنتيجة 2-1.

ومع ختام بطولة آسيا للكراتيه ، تكون منتخباتنا الوطنية ، قد حصدت 6 ميداليات من بينها ذهبية وفضية وأربع برونزيات لتحتل المرتبة السادسة على سلم ترتيب جدول الميداليات.

وجاءت ميداليات الأردن عن طريق ، عمر النجار (منتخب تحت 21 سنة) ذهبية وزن تحت 55 كغم ، محمد فهد سامي (منتخب تحت 21 سنة) فضية وزن تحت 60 كغم ، حلا طريش (منتخب تحت 21 سنة) برونزية وزن تحت 68 كغم.

إضافةً إلى ميداليتين برونزيتين تحققتا من خلال منتخب الشباب عن طريق ، محمد الموسى وزن تحت 55 كغم ، يزن الوهر وزن تحت 68 كغم وميدالية برونزية كذلك عن طريق لاعب منتخب الناشئين ناصر فتحي وزن تحت 63 كغم.

يذكر أن المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي للكراتيه وافق أخيرا على اقامة النسخة القادمة من بطولة آسيا للكبار في الأردن والمقرر اقامتها خلال الفترة من 10 إلى 15 تموز لعام 2018 فيما تستضيف اليابان بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة في أيار العام المقبل.