الفيصلي يوقع اتفاقية رعاية مع شركة وطنية

الاصلاح نيوز-

وقع النادي الفيصلي اتفاقية رعاية مع الشركة الوطنية ‘برستيج ارز مصطفى’ لدعم فريق الكرة خلال منافسات بطولة الاندية العربية لكرة القدم التي تنطلق يوم السبت المقبل في جمهورية مصر العربية بمشاركة الفيصلي ممثلا للكرة الاردنية.

ووقع الاتفاقية عن النادي الفيصلي امين السر رمزي ابو السندس، فيما مثل الشركة في التوقيع لؤي المحارمة.

ووفق الاتفاقية فان الشركة ستقوم بتوفير دعم مالي لفريق النادي الفيصلي خلال مشاركته في البطولة العربية، مقابل وضع شعار الشركة على قمصان لاعبي الفيصلي خلال منافسات البطولة التي تشهد مشاركة نخبة الاندية العربية وعددها 12 فريقا.

وعبر الطرفان عن سعادتهما بهذه الاتفاقية، مؤكدين حرصهما على تحقيق نتائج مشرفة للفيصلي في هذه البطولة.

وأشارت الشركة الوطنية أن هذه الخطوة تأتي حرصا منها على دعم المشاركات الاردنية في المحافل الخارجية، مؤكدين ثقتهم بقدرة الفيصلي على تمثيل مشرف للاردن في البطولة العربية، لا سيما ان الفيصلي اعتاد على التحليق عاليا في المحافل الخارجية حيث سبق للفريق وأن ظفر بلقب كاس الاتحاد الاسيوي مرتين، كما حقق المركز الثاني بدوري ابطال العرب.

بترا