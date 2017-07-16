تحذير هام من البنك المركزي

الاصلاح نيوز-

حذر البنك المركزي الأردني، المواطنين من التعامل مع شركات تروج اعلانيا بتسهيل حصولهم على قروض من البنوك مقابل عمولات غير مستردة ‘مؤكدا انها تغرير بالمواطنين من قبل الشركات’.

وقال البنك المركزي في البيان ‘لوحظ في الآونه الأخيرة قيام عدد من الشركات بترويج إعلانات تدعي بها تسهيل حصول المواطنين على قروض من البنوك مُقابل عمولات غير مستردة يدفعها طالب القرض لهذه الشركات’.

وأضاف البيان ‘ان البنك المركزي الأردني إذ يحذر المواطنين الكرام من التعامل مع مثل هذه الشركات والتي تقوم بالتغرير بالمواطنين بهدف تحصيل مبالغ منهم دون تقديم أي خدمة لهم’.

وأكد البنك المركزي الأردني أن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على قرض تكون بمراجعة أحد البنوك العاملة مباشرة والتي يبلغ عددها خمسة وعشرين بنكا من ضمنها أربعة بنوك إسلامية، حيث أن قرار منح الائتمان يعود لتلك البنوك، ووفقا لسياساتها الائتمانية المقرة من مجالس إداراتها.

وقال المركزي إنه بإمكان المواطنين معرفة أسماء البنوك العاملة في المملكة من خلال زيارة الموقع الالكتروني للبنك المركزي الأردني www.cbj.gov.jo