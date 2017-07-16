2.1 مليار دولار الدخل السياحي في نصف العام

الاصلاح نيوز-

ارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 5ر14 بالمئة إلى 1ر2 مليار دولار (نحو 5ر1 مليار دينار) في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 8ر1 مليار دولار للفترة ذاتها من 2016.

وقالت البيانات الأولية التي أصدرها البنك المركزي الأردني اليوم الأحد، إن هذا الارتفاع ينم عن زيادة عدد السياح الكلي بنسبة 9ر9 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2016.

وأظهرت البيانات ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 5ر9 بالمئة في شهر حزيران الماضي إلى 1ر304 مليون دولار ( نحو 6ر215مليون دينار)، نتيجة ارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 8ر6 بالمئة ليصل إلى 8ر350 ألف سائح بالمقارنة مع 6ر328 ألف سائح في شهر حزيران العام الماضي.

بترا