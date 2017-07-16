“المستقلة للانتخاب” تسمح باستخدام الكنية في ورقة الاقتراع

الاصلاح نيوز-

قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في جلسته التي عقدت صباح اليوم الأحد، اعتماد الكنية في ورقة الاقتراع لمن يرغب من المرشحين أو المرشحات.

وبحسب الناطق الاعلامي للهيئة جهاد المومني، فإن اعتماد الكنية سيكون حصراً من خلال الكنية المعرّف بها مثال: أبو (فلان)، أبو(فلانة)، أو أم (فلان)، أم (فلانة)، شريطة اعتماد كنية واحدة فقط.

وأكد المومني، وفقاً لبيان الهيئة، أن هذا القرار لا يعني السماح باستخدام الألقاب أو المهن أو أسماء غير واردة في البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات، كما لا يسمح بتغير اسم العائلة في ورقة الاقتراع وتبقى وفق طلب الترشح والاوراق الثبوتية المرفقة معه.

ودعا المومني الراغبين من المرشحين والمرشحات الراغبين بإضافة الكنية، التوجه الى مقار لجان الانتخاب لهذه الغاية قبل تاريخ 31 من شهر تموز الحالي.

بترا