ترامب يعلن استعداد 10 دول لاحتضان قاعدة العديد بدلا من قطر

الاصلاح نيوز-

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أول تعليق رسمي له على مصير قاعدة “العديد” الأميركية في قطر، أن هناك عشر دول مستعدة لاحتضان القوات الأميركية حال نقلها من هناك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة على استعداد لنقل قاعدتها العسكرية من قطر إذا اضطرت لذلك.

وقال ترامب، خلال مقابلة تلفزيونية ردا على سؤال حول مستقبل القوات الأميركية في قطر “في حال سنكون مضطرين إلى الخروج، ستكون هناك ثمة عشر دول راغبة في بناء قاعدة أخرى لنا، وهي، صدقني، ستتكفل بنفسها الإنفاق على ذلك”.

وأضاف ترامب “إننا بصدد أن نكون في علاقات جيدة مع قطر، ولا نتوقع أن مشاكل ستظهر مع القاعدة العسكرية، في حال سنحتاج إلى قاعدة عسكرية بديلة، ستكون هناك دول أخرى ستبنيها بسرور”.

وتجدر الإشارة أن قاعدة “العديد” الجوية الواقعة في الصحراء وسط قطر تحتضن أكثر من 11 ألف عسكري أميركي وتمثل أهم مركز للعمليات التي تنفذها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتعمل هذه القاعدة رسميا منذ العام 2002 وتستخدم حاليا كنقطة انطلاق أساسية لعمليات التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة.

وجدد ترامب خلال المقابلة ذاتها موقفه من الأزمة الخليجية الراهنة، قائلا “تمت مراجعة العلاقات معهم (يقصد القطريين) لأنهم كانوا معروفين كجهة تمول الإرهاب، ونحن قلنا لهم لا يمكنكم أن تفعلوا ذلك”.

وأضاف ترامب “علينا أن نجوع الوحش حتى الموت، والوحش هو الإرهاب، وليس من الممكن أن نسمح بوجود دول غنية تغذي الوحش”.

وجاءت تصريحات ترامب متناقضة مع موقف وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الذي قام خلال الأيام الماضية بجولة إلى منطقة الخليج شملت قطر أبدى فيها ليونة كبيرة في التعامل مع الدوحة ، ما جعل مواقفه منحازة للموقف القطري على خلاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لم يتردد في اتهام قطر مباشرة بدعم وتمويل الإرهاب. بل انه قال صراحة أن رد الدوحة على مطالب دول المقاطعة كان “منطقيا”.

وعلق ترامب على هذا الأمر قائلا “إن ريكس يقوم بعمل رائع، لكن لدينا معه اختلاف صغير من وجهة نظر اللهجة”.

ومن جهتها قالت وزارة الدفاع الأميركية، بعد اندلاع هذه الأزمة، أن قاعدة العديد بقطر، التي تمثل أكبر وأهم معقل للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، من غير المحتمل إغلاقها، لكنها أشارت إلى أن بحوزتها مخططات احتياطية حال وقوع مشاكل.-( وكالات)