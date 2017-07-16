مباراة كرة قدم في السنغال تتحول إلى مأساة

الاصلاح نيوز-

قتل ثمانية أشخاص على الاقل مساء السبت في إستاد رياضي في دكار بسبب تدافع حصل اثر اندلاع صدامات في نهاية بطولة السنغال في كرة القدم، كما افادت وكالة الانباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن احد جدران إستاد ديمبا-ديوب إنهار بينما كان المتفرجون يحاولون الخروج من الملعب بعد انتهاء المباراة بين فريقي أواكام وستاد دي مبور، مشيرة الى سقوط “العديد من الجرحى”.

وأضافت إنه “لدى انتهاء الوقت الإضافي” حصل تضارب وتراشق بمقذوفات مما استدعى تدخل الشرطة لتفريق المشجعين الذين كان المدرج مكتظا بهم.

وأوضحت الوكالة ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وتعرض السنغال هذه السنة لانتقادات حادة بسبب خروقات أمنية حصلت خلال فعاليات ضخمة ولا سيما مقتل عشرات الاشخاص خلال حفل ديني في نيسان/ابريل.-(أ ف ب)