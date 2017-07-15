لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين تدين استمرار إغلاق الأقصى

الاصلاح نيوز-

دانت لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين الاردنيين استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية باغلاق المسجد الاقصى ومنع الصلاة فيه لليوم الثاني على التوالي واعتقال عدد من موظفي الاوقاف في المدينة.

وثمنت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم الموقف الاردني الحازم من اغلاق المسجد الاقصى ومنع الصلاة فيه واعتقال مفتي القدس والديار الفلسطينية ورفض تغيير الواقع التاريخي للمدينة المقدسة والوقوف في وجه الاحتلال واجراءاته ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وقدرت اللجنة عاليا صمود ابناء القدس ودفاعهم عنها والوقوف امام محاولات تدنيس المسجد الاقصى ودعت اللجنة الى موقف عربي واسلامي ودولي داعم ومساند للجهود الاردنية الكبيرة لوقف اعتداءات سلطات الاحتلال واستفزازات المستوطنين ودعم صمود الاهل في القدس والاراضي الفلسطينية المحتلة.

واكدت على ضرورة التحرك العاجل والفاعل للضغط لسحب قوات الاحتلال من المسجد الاقصى وفتح ابوابه، واقامة الصلاة فيه ووقف الانتهاكات المتكررة لقدسية المسجد والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ووقف جميع اجراءات تغيير الواقع التارخي للمدينة من قبل سلطات الاحتلال .