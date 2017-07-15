درجات الحرارة الشهر الحالي هي الأعلى منذ 17 عاما

الاصلاح نيوز-

قال موقع طقس العرب اليوم السبت، إن مُعدل درجات الحرارة العُظمى المُسجّلة في مطار عمّان المدني شرقي العاصمة عمّان في النُصف الاول من الشهر الحالي هو الأعلى خلال الـ17 عاماً الأخيرة، أي مُنذ صيف عام 2000، لنفس الفترة الزمنية.

وأضاف “طقس العرب” أنه وعلى الرُغم من أن الشهر الحالي لم يُسجل أرقاماً قياسية من ناحية درجات الحرارة العُظمى أو الصُغرى في العاصمة عمّان حتّى الآن، إلا ان مُعدّل درجات الحرارة العُظمى المُسجلة خلال الأسبوع الأول والثاني بلغ 36.1 درجة مئوية، حيثُ كان يوم 3-7-2017 هو أسخن الأيام، بعد وصول درجة الحرارة إلى 39.6 مئوية، في حين كان يوم 7-7-2017 هو الأكثر اعتدالاً حيثُ وصلت العُظمى لـ 31.8 مئوية.

وأوضح الموقع أن مُعدل درجات الحرارة العالي هذا في أول أسبوعين من الشهر كان قد سُجل قبل 17 عاماً ، حيثُ كانت آخر مرّة يصل فيها المُعدل إلى هذه الدرجات العالية في شهر تموز/يوليو عام 2000، والذي بلغ مُعدل الحرارة العُظمى في النصف الاول منه 36.9 درجة مئوية، على عكس أغلب السنوات الأخرى السابقة والتي تراوح بها مُعدل الحرارة العُظمى في هذه الفترة بين 31-34 مئوية.

وأشار “طقس العرب” إلى أن المُعدلات العالية لدرجات الحرارة المُسجلة جاءت جرّاء تأثُر المملكة بموجات حارّة مُتتالية، بدأت الأولى خلال عُطلة عيد الفطر السعيد نهاية الشهر الماضي، قبل ان تتأثر المملكة بموجتين حارّتين خلال الشهر الحالي.

وتُشير التوقعات، وفق “طقس العرب”، خلال الأيام القليلة القادمة إلى استمرار تأثُر المملكة بأجواء حارّة نسبياً إلى حارّة أثناء النهار، مع بقاء الطقس مُعتدلاً عُموماً أثناء الليل.