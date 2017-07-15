مواطن يبني نفقا بطول 16 م تحت منزله لسرقة المياه

الاصلاح نيوز-

ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا وكافة الاجهزة الرسمية الأسبوع الماضي، سرقات ضخمة للمياه في منطقة وادي السير غربي العاصمة عمان.

وفي التفاصيل بحسب بيان صادر عن وزارة المياه فإنه بناء على معلومات من مواطنين من خلال مركز العمليات والسيطرة لقطاع المياه وجهات رسمية تفيد بوجود عمليات سحب كميات كبيرة من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة الصهاريج للمواطنين على اساس انها مياه صالحة نظمت الوزارة حملة أمنية مشتركة من قوات الامن العام وقوات الدرك ومديرية المشاغل المركزية ومديرية حوض الجيزة لمرافقة فرقها الفنية الى منطقة وادي السير حيث تم ضبط 4 اعتداءات في اربعة مواقع مختلفة تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة من المياه في الساعة مما يضر بمصالح المواطنين ويقف عائقا اساسيا امام انجاح الجهود المضنية التي يقوم بها كوادر وزارة المياه والري لتامين المواطنين بأحتياجاتهم من مياه الشرب التي يحتاجها كل مواطن في موقعه.

وبينت الوزارة في بيانها انه تم مداهمة احدى المنازل في منطقة وادي السير وتعود للمدعو ( ف. ح. ص ) حيث تبين قيامه بانفاق عشرات الالاف من الدنانير لعمل منظومة مائية كبيرة تحت ساحة المنزل العائد له من خلال عمل منهل مخفي بجوار المنزل مع درج بعمق 6 امتار يمتد منه نفق بطول 16 متر تحت الارض يصل الى بئر محفور تحت الارض بعمق 16 مترا لسحب المياه من مصدر المياه المزود لمحطة وادي السير التي تزود مناطق وقرى وادي السير بمياه الشرب مركب عليه غطاس سحب مياه عدد (2) ذو قدرة عالية ( 4 انش) لتزويد خزانات مياه كبيرة سعة 4*4 م3 مركب عليه غطاسات ضخ عدد 4 لتعبئة الصهاريج وموصول باسلاك كهربائية مع تركيب انارة كشافات داخل النفق حيث تم ردم النفق والبئر وازالة الغطاسات وازالة المضخات التي تسحب المياه على الخزانات ومصادرتها وكذلك القبض على اثنين من ابناء المعتدي واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وايداعهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيق واحالتهم للقضاء والبحث جار عن المعتدي الرئيسي.

وفي موقع اخر تم مداهمة منزل المدعو ( س. ر. أ) حيث قام المعتدي بعمل جدار عالي عدة مترات من الاسمنت المسلح حول ساحة المنزل وعمل اسفل ساحة المنزل مدخل مخفي يؤدي الى بئر مياه عمق 12 متر مركب عليه غطاسات لسحب المياه عدد 2 عبر خطوط مخفية لتعبئة الصهاريج في الجزء الاخر من الموقع وكذلك ضبط برك عدد 2 مخفية يتم تجميع المياه فيها وعليها مضخات تسحب المياه حيث تم ردم كل هذه الاعتداءات وازالة المضخات والخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وفي موقع اخر يقع في نفس المنطقة تم مداهمة منزل المدعو ( س . أ. ر) حيث قام ببناء كوخ امام منزله للتمويه، تدخل اليه الصهاريج ليتم تعبئتها بمياه غير صالحة من مياه سيل وادي السير وتم هدم الموقع وازالة كافة اشكال الاعتداء واعداد الضبط الخاص بالواقعة.

وفي موقع مجاور لذات الموقع يعود لشقيق احد المعتدين ( م. أ .ر) تم مداهمة الموقع وتبين وجود خزان اسمنتي مسلح 4*4 سمك الجدار اكثر من (60 سم) يتم سحب المياه لتعبئته، مركب عليه مضخات لتعبئة الصهاريج وتم ازالة المضخات والمحابس عن الخزان.



