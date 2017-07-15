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لليوم الثاني .. الاحتلال يواصل اغلاق الاقصى

السبت ١٥\٠٧\٢٠١٧

اغلاق الاقصىالاصلاح نيوز-

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت ، إغلاق المسجد الأقصى المبارك، لليوم الثاني على التوالي.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها على أبواب المسجد الأقصى وفي الطرقات المؤدية إليه، وتمنع المصلين من الوصول إليه.

وكانت قوات الاحتلال منعت الجمعة ، اقامة صلاة الجمعة في الحرم القدسي الشريف، في اعقاب عملية اطلاق النار التي وقعت صباح الجمعة، وادت الى استشهاد ثلاثة شبان، ومقتل اثنين من افراد شرطة الاحتلال قرب باب الاسباط بالقدس المحتلة.

وهي المرة الاولى التي يعلن فيها الاحتلال منع اقامة صلاة الجمعة في “الاقصى” منذ الاحتلال الاسرائيلي للقدس عام 1967.

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