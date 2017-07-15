السبت .. أجواء حارة نسبياً

تكون الأجواء حارة نسبياً في مختلف المناطق نهار السبت، وحارّة إلى شديدة الحرارة في المناطق المُنخفضة والصحراوية.
وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.
في خليج العقبة:
– الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).
– درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.
ليلاً:
تكون الأجواء مُعتدلة بشكل عام.
وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:
شرق عمان: من 34 الى 26
غرب عمان: من 32 الى 26
إربد: من 33 الى 24
جرش: من 35 الى 26
السلط: من 32 الى 25
عجلون: من 32 الى 23
الزرقاء: من 37 الى 26
المفرق: من 36 الى 21
مأدبا: من 34 الى 20
الكرك: من 32 الى 22
الطفيلة: من 33 الى 24
معان: من 33 الى 22
العقبة: من 43 الى 31
البحر الميت: من 40 الى 35
والله أعلم …