السبت .. أجواء حارة نسبياً

الاصلاح نيوز-

تكون الأجواء حارة نسبياً في مختلف المناطق نهار السبت، وحارّة إلى شديدة الحرارة في المناطق المُنخفضة والصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.

في خليج العقبة:

– الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً:

تكون الأجواء مُعتدلة بشكل عام.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 34 الى 26

غرب عمان: من 32 الى 26

إربد: من 33 الى 24

جرش: من 35 الى 26

السلط: من 32 الى 25

عجلون: من 32 الى 23

الزرقاء: من 37 الى 26

المفرق: من 36 الى 21

مأدبا: من 34 الى 20

الكرك: من 32 الى 22

الطفيلة: من 33 الى 24

معان: من 33 الى 22

العقبة: من 43 الى 31

البحر الميت: من 40 الى 35

والله أعلم …