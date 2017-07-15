موجة الحر رفعت الطلب على المراوح والمكيفات 100 %

الاصلاح نيوز-

أكد تجار وممثلون في قطاع الإلكترونيات والكهربائيات زيادة الطلب على المراوح والمكيّفات مع تأثر المملكة بموجة حر سجلت فيها درجات الحرارة مستويات أعلى من معدلاتها السنوية الطبيعية.

وقدّر هؤلاء نسبة زيادة الطلب إلى أكثر من 95 % مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

وأوضّح ممثل قطاع الإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن نبيل الشرباتي أن الإقبال على طلب المراوح والمكيفات في المملكة تجاوز نسبة 95 % مقارنة مع ذات الفترة من الصيف الماضي، ما سبب إرباكا في السوق نتيجة غياب التخطيط المسبق للتعامل مع موجات الحر.

ومع تزايد إقبال المواطنين على المراوح والمكيفات تفاديًا لتاثيرات “الحر الشديد”، أكّد صاحب أحد الأسواق التجارية ياسر العبادي إن مبيعات المراوح والمكيّفات في الأسواق المحلية زادت بنسبة بلغت 100 % خلال فترة الأسبوع الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لا سيما وأن الأيام الماضية شهدت ارتفاعات على درجات الحرارة اقتربت من الـ40 درجة مئوية.

وعن أسعار المرواح ومستوياتها في المملكة، أكد العبادي أنه لم يطرأ أية ارتفاعات عليها مع توافر هذه المنتجات في مختلف المناطق والمحال، حيث بقيت الأسعار على حالها ملبية طلب المواطنين الذين سعوا للهروب من شدة الحر والتخفيف على أنفسهم وعائلاتهم خلال الأيام الماضية.

إضافة إلى ذلك، قدّر أحد ممثلو الأسواق التجارية في الأردن الدكتور ليث هلال أن نسبة طلب المكيّفات والمراوح تجاوزت 100 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مرجعا الأسباب إلى الارتفاع غير المباشر لدرجات الحرارة في الأردن خلال الأسبوع الحالي.

وشهدت المملكة ارتفاع غير مسبوق في درجات الحراة ابتداءً من الأسبوع الماضي، حيث لامست درجات الحراة في عمان ومختلف ضواحيها 40 درجة مئوية وتعدت الـ40 درجة في الأغوار وخليج العقبة.

وسجل حمل النظام الكهربائي أعلى مستوى له منذ بداية الصيف الحالي؛ حيث بلغ 3150 ميغاواط، بزيادة نسبتها نحو 24 % عن الاسبوع الماضي بعد الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.