البيان الأردني بشأن الأقصى يثير غضبا إسرائيليا

الاصلاح نيوز-

أثار البيان الأردني بشأن المسجد الأقصى في أعقاب الأحداث التي شهدتها باحاته يوم أمس الجمعة، غضبا إسرائيليا عبر عنه مسؤولون طالبوا المملكة بضبط النفس.

ووفق ما نقلت وكالة “معا” الفلسطينية عن الموقع العبري “i24″، قال هؤلاء المسؤولون “من المفضل أن كل الأطراف المرتبطة وبضمنها الأردن، تحافظ على ضبط النفس وتمتنع عن إلهاب وتأجيج الأرواح”.

واستشهد يوم أمس 3 شبان فلسطينيين وقتل جنديان إسرائيليان في عملية قامت سلطات الاحتلال بعدها بإغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من دخوله، حيث أصدرت الحكومة الاردنية على الفور بيانا طالبت فيه إسرائيل فتح المسجد فورا أمام المصلين وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى /الحرم القدسي الشريف.

وعبرت إسرائيل عن رفضها البيان الأردني “جملة وتفصيلا” بحسب ما جاء على لسان مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي الذين قالوا “بدلا من أن تستنكر وتشجب العملية الإرهابية، تهتم الأردن بمهاجمة إسرائيل التي تحمي المصلين وتحافظ على حرية ممارسة الشعائر الدينية في المكان”.