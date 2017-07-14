قصة شاب تقدم لخطبة حبيبته مع أختها

الاصلاح نيوز-

تقدّم شاب من ولاية إنديانا الأميركية (تقع في مناطق الغرب الأوسط) لخطبة حبيبته، التي كان يواعدها منذ 2010 بالإضافة إلى أختها الصغيرة المصابة بمتلازمة داون، في موقف إنساني أثار إعجاب العديد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي.

وبدأ ويل سيتون يواعد أشلي شاوس في عام 2010، وكانت شقيقتها هانا ترافقها دائما حتى خلال مواعدهما الغرامية، الشيء الذي جعل ويل سيتون يعرض عليهما الزواج والصداقة الدائمة في مارس الماضي، حسب صحيفة نيويورك بوست الأميركية.

وركع سيتون على ركبة واحدة في حقل من الزهور بالقرب من سانتا كلوز بولاية إنديانا، وطلب من هانا أن تكون “أفضل صديقة له للأبد”، قبل أن يتوجه نحو أشلي ويطلب منها الزواج.

وقالت أشلي “كانت أحلى لحظة في حياتي كلها، وأنا أرى هانا سعيدة جدا حيث أعجبت بالتفاتة سيتون المميزة”.

ومن المقرر عقد حفل زفاف في أكتوبر، على أن تكون أشلي جزءا رئيسا من الحفل.