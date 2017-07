شاهد.. خليفة يتفوق على Gangnam Style..ما سر أغنية See You Again ؟

الاصلاح نيوز-

ضجة كبيرة بعدما اعتلت أغنيته See You Again قمة أفضل الأغنيات في جميع أنحاء العالم. ,ويز خليفة (29 عاماً)، موسيقيٌّ ناجح للغاية، ويبيع أيضاً علامته التجارية الخاصة Khalifa Kush.

أما تشارلي بوث، فهو مغنٍّ وكاتب أغانٍ ومنتج تسجيلات أميركي، شارك في كتابة وإنتاج الأغنية أيضاً، ويؤدِّي نصفها، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية.

تجاوز عدد مشاهدات أغنية See You Again على موقع يوتيوب أغنية Gangnam Style لمغني الراب الكوري الجنوبي “ساي”، بعد أن وصلت الأولى لـ2.913.837.068 مشاهدة.

بينما كان عدد مشاهدات أغنية Gangnam Style الفقيرة القديمة قد وصل إلى 2.894.530.989 مشاهدة. ولكن، ما الذي فعله خليفة ويمكن أن يكون أكثر نجاحاً من أغنية البوب الكورية الرائعة؟

تحمل الأغنية الدرامية الكثير من الحب والعاطفة وتثير المشاعر، مع بعض الراب كما يشير موقع هاف بوست عربي .

See You Again لم تكن مجرد أغنية؛ إذ كُتِبَت خصيصاً كتكريمٍ لروح الممثل الأميركي بول ووكر، وتضمَّنتها الموسيقى التصويرية لفيلم Furious 7، وهو الفيلم الذي حقَّقَ نجاحاً مذهلاً، والذي كان قد توفى ووكر أثناء تصويره، بحادث سيارة.

الأغنية تجمع ثنائياً من عمرين مختلفين، وأسلوبين مختلفين، وتُبرِز العلاقة بين ووكر وفان ديزل في سلسلة أفلام Fast & Furious، والتي تتضح من خلال المشاهد المُتضمَّنة في فيديو الأغنية.

وخلال فترة التسعينات، انتشرت أغاني مماثلة كـ Everything I Do، وI Will Always Love You، وMy Heart Will Go On، ولكن خليفة أعاد إحياء هذا النوع من الأغاني مرةً أخرى الآن.