العطاونة يتأهل إلى نهائي 300م ب قوى العالم

الاصلاح نيوز-

تمكن لاعب المنتخب الوطني لالعاب القوى شريف العطاونة من التأهل إلى نهائي سباق 3000 م في بطولة العالم ت18 عام للناشئين والناشئات التي تستضيفها مدينة نيروبي الكينية وتستمر حتى (16) الجاري.

وجاء تأهل العطاونة الى الدور النهائي الذي يقام منافساته (16) الجاري، بعد ان حل بالمركز (12) في المجموع العام للسباق الذي شارك فيه (22) لاعبا يمثلون (15) دولة، وفي المركز السابع في مجموعته، حيث قطع المسافة بزمن قدره 8:45.59 د.

وكان العطاونة تأهل الى البطولة بعد ان نجح في خطف ذهبية سباق 3000 م جري في البطولة الآسيوية للناشئين والناشئات التي أقيمت في بانكوك في أيارالماضي، حيث أنهى السباق بزمن وقدره 8:35:49 د، مسجلاً بذلك زمناً قياسياً جديداً على المستوى المحلي.

وفي ذات السياق شاركت الليلة الماضية البطلة عليا بشناق في الدور النصف النهائي لسباق 400م وانتهت في ساعة متأخرة.

وكانت بشناق تأهلت الى الدور نصف النهائي بعد ان حلت في المركز الثامن بالمجموع العام في السباق الذي شارك فيه (31) لاعبة يمثلون (26) دولة و في المركز الرابع في مجموعتها حيث قطعت المسافة بزمن 55.38 ث لتسجل رقم اردني جديد وتحطم رقمها القياسي التي سجلته قبل أقل من أسبوع في بطولة آسيا التي اقيمت في ولاية أوديشا الهندية وبلغ 56:49 ثانية.