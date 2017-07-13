ترامب يؤكد أنه على “تفاهم كبير” مع بوتين

الاصلاح نيوز-

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء، أنه على “تفاهم كبير” مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي التقاه الأسبوع الفائت خلال قمة مجموعة العشرين.

وقال ترامب في مقابلة مع “كريستشن برودكاستينغ نيتوورك” (سي بي ان) سجلت الاربعاء في البيت الابيض وبثت القناة مقتطفات منها في اليوم نفسه “ثمة اناس يقولون: +يجب الا يتفاهما+. من هم هؤلاء الناس؟ اعتقد اننا على تفاهم كبير”.

واضاف “نحن قوة نووية قوية للغاية وهم ايضا. لن يكون منطقيا ان لا تكون لدينا علاقة ما بهم”.

واورد الرئيس الاميركي وقف اطلاق النار الساري في جنوب سورية مثالا على الايجابيات التي اثمر عنها لقاؤه مع بوتين والذي استمر ساعتين وربع الساعة في هامبورغ الالمانية الاسبوع الماضي.

وقال “وقف اطلاق النار صامد منذ اربعة ايام. (اتفاقات) وقف اطلاق النار الاخرى لم تصمد. السبب هو ان من ابرم الاتفاق هما الرئيس بوتين والرئيس ترامب ولذلك هو صامد”.

واضاف “من المهم ان يكون هناك حوار لان غياب الحوار يعني الكثير من المشاكل لبلدنا ولبلدهم”.

واعتبر ترامب ان بوتين كان يفضل ان تكون هيلاري كلينتون هي من فاز بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) وليس هو لانها ما كانت ستسعى لزيادة النفقات العسكرية ولا لتعزيز الصادرات النفطية كما يفعل هو.

وقال “منذ البدء قلت انني اريد جيشا قويا وهذا امر لا يريده” بوتين.

واجرى هذه المقابلة الاولى مع ترامب منذ عودته من قمة العشرين بات روبرتسون (87 عاما) الذي يعتبر احد رموز اليمين المسيحي الاميركي ويقدم على قناة “سي بي ان” التي اسسها بنفسه برنامجا اسبوعيا.-(أ ف ب)