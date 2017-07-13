واشنطن: مستشارون أميركيون ينفذون عمليات داخل الرقة

الاصلاح نيوز-

أعلن متحدث عسكري أميركي ليل الأربعاء الخميس، أن مستشارين عسكريين أميركيين ينفذون عمليات داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم تنظيم داعش في شمال سورية.

وقال الكولونيل راين ديلون إن معظم هؤلاء الجنود ينتمون الى القوات الخاصة ويؤدون مهمة “مشورة ومواكبة” لمقاتلي قوات سورية الديموقراطية الذين يتصدون لداعش.

ولفت الى انهم لا يقاتلون في شكل مباشر بل ينسقون خصوصا الضربات الجوية لكنهم اقرب من مناطق القتال مما كانت عليه القوات الاميركية التي دعمت العملية العسكرية العراقية في الموصل.

واضاف “انهم على تماس مع العدو اكبر مما كان عليه الامر في العراق”.

وتابع ان عدد الجنود الاميركيين في الرقة ليس “بالمئات”.

وقال ديلون ايضا ان قوات التحالف لاحظت ان مقاتلي داعش باتوا يستخدمون الطائرات المسيرة المفخخة في شكل اكبر، وقد اعتمدوا الاسلوب نفسه في الموصل.

وأضاف “في الاسبوع الاخير او الاسبوعين الاخيرين، ازداد هذا الامر مع تقدمنا اكثر في وسط مدينة الرقة”.

كذلك، يستخدم مشاة البحرية الاميركية بطاريات مدفعية دعما للعمليات العسكرية في الرقة.

والاربعاء وصفت منظمة “ايروورز” غير الحكومية العمليات العسكرية في مدينتي الرقة والموصل بـ”المدمرة”.

وقالت المنظمة ومقرها لندن ان 744 مدنيا قتلوا في العراق وسورية في شهر حزيران/يونيو خلال الهجوم الذي ينفذه التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، في حصيلة اعلى بكثير من تلك التي اعلنها التحالف الذي اقر في مطلع تموز/يوليو بمقتل 603 مدنيا منذ بدء عملياته العسكرية في نهاية 2014.

وأكد مدير المنظمة كريس وودز ان تكثيف الغارات على الموصل والرقة مسؤول جزئيا عن هذا الارتفاع في عدد القتلى.-(أ ف ب)