البنك العربي الاسلامي الراعي البلاتيني والوحيد لمعرض جوردن فود الثالث

الاصلاح نيوز-

رعى البنك العربي الإسلامي الدولي كراعي بلاتين فعاليات معرض جوردن فود الثالث في مجال المواد الغذائية الذي افتتحه مندوباً عن جلالة الملك وزير المياة والري وزير الزراعة بالوكالة الدكتور حازم الناصر وبحضور رئيس قطاع الأعمال والإستثمار الدكتور محسن أبو عوض ممثلاً عن البنك العربي الاسلامي الدولي وعدد كبير من الفعاليات الرسمية الإقتصادية والتجارية والصناعية والإعلامية وبمشاركة شركات تمثل تجار ومستوردي ومصدري ومصنعي المواد الغذائية والمراكز التجارية الكبرى

وعن رعاية البنك العربي الاسلامي الدولي المصرفية الحصرية فقد صرح الدكتور محسن أبو عوض رئيس قطاع الأعمال والإستثمار بانه واستجابة للتوجيهات الملكية السامية بدعم الانشطة الاقتصادية وتنميتها وتطويرها يقوم البنك وكجزء من مسؤوليته الاجتماعية الفاعلة برعاية العديد من الفعاليات والتي من ضمنها الرعاية السنوية لهذا المعرض إيماناً من إدارة البنك بدورها الوطني في دعم قطاع المواد الغذائية في التنمية المستدامة كونة رافدا مهما للاقتصاد الوطني.

وأضاف أبو عوض بان مشاركة البنك في المعرض بتجهيز جناح ترويجي ضمن موقع المعرض ومن خلال مجموعة متخصصة من موظفيه يهدف الى الدراسة على ارض الواقع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المعرض وتقديم الحلول المصرفية الملائمة لتنمية اعمال كلاً منها والتفاعل مع المشاركين والزوار للاجابة عن كافة الاستفسارات عن الخدمات المصرفية وبما يتناسب مع توجيهات البنك المركزي الاردني نحو تعزيز الاشتمال المالي ، ومؤكداً التزام البنك بخدمة مجتمعه وبرسالته تجاه وطنه من خلال تقديم أفضل الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية لخدمة الأفراد, المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , والمشاريع الكبرى.